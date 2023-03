Huiswerkpaniek slaat toe in huize juf Marieke: ‘Tranen drupten op een kreukelig A4-tje’

Leven van Jarno speelde zich jarenlang af in het ziekenhuis, nu helpt hij andere kinderen met kanker

Jarno Roubos was amper 4 jaar toen hij leukemie kreeg. Waar leeftijdsgenootjes elke dag naar de basisschool gingen, had hij jarenlang andere prioriteiten: in leven blijven. Een groot feest barstte los toen hij kankervrij was. Nu strijdt de inmiddels havoscholier voor andere zieke kinderen: ,,Zodat ook zij beter worden.”