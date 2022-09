Jaap Robben schrijft over kindersterfte: ‘Ze kregen geen uitvaart, lagen in ongewijde grond’

Dalend testoste­ron, emotione­ler en een dadbod: zo zwangeren vaders een beetje mee

Sommige stellen hoor je zeggen: ,,Wij zijn zwanger.” Zo gek is dat niet, want ook mannen worden lichamelijk beïnvloed door de zwangerschap van hun vrouw. Onderzoekers An-Sofie Van Parys en Vickà Versele onderzochten wat het effect van een zwangerschap is op toekomstige vaders hun gewicht, emoties, hormonen en seksleven. ,,De testosterondaling maakt vaders alerter op babygehuil.”

