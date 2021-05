Janneke (34) maakte een rammelaar voor haar eigen kind, nu verkoopt ze in twintig landen

‘Geef je kind een neutraal houten autootje, dat is wereld van magie en fantasie’

4 mei Duurzaam leven is niet eenvoudig met kinderen in huis. Kari van der Heide heeft een mamablog voor ouders die milieuvriendelijker willen leven en schreef er een boek over. Voor wie nog wat hulp kan gebruiken, Van der Heide deelt vijf tips voor een duurzame opvoeding.