Jordi (35) is een ‘zijlijn-vader’: ‘Ik blijf vechten voor mijn zoon totdat ik niet meer kan’

daddy issuesIn de serie Daddy Issues leggen we het moderne vaderschap onder de loep. Hoe gelijkwaardig zijn beide ouders in onze moederschapscultuur? Deze week Jordi, die zijn zoon niet zo vaak ziet als hij zou willen.

,,Vandaag zou ik mijn zoontje zien, maar zijn moeder heeft weer afgebeld”, vertelt muzikant Jordi Filali (35). Het is tekenend voor de situatie waarin hij zich bevindt. Zijn zoon is nu vier jaar oud en pas een jaar in Jordi’s leven. Voor die tijd had hij hem zelfs nog nooit gezien. ,,Op die ene keer na, een dag na zijn geboorte, waar ik drie kwartier eventjes bij hem mocht zijn.”

Jordi is, zoals hij het zelf noemt, een zijlijn-vader. De moeder van zijn zoon wil niet dat hij betrokken is, dus heeft hij drie jaar in de rechtbank moeten strijden om hem te zien. Nu heeft Jordi eindelijk gezag en ziet hij hem wekelijks in een kamertje bij Jeugdzorg. ,,Dan spelen we wat met autootjes. Of ik lees een boekje voor.” Maar een echte vader-zoon relatie? Dat is moeilijk met zo weinig tijd. ,,Het heeft lang geduurd voordat ik echt dacht: dit is mijn kind.”

Omgangsregeling via civiel recht bevechten

Als de moeder de vader weg wil houden bij het kind, kan je als vader bijna niks beginnen, zegt Jordi. Zolang de vader geen gezag heeft, moet hij een omgangsregeling via het civiel recht bevechten. Daar wordt vaak gekeken naar zijn profiel: heeft hij een baan, een huis en geen onderliggende problemen? De man moet dus aantonen een capabele vader te zijn, zegt Jordi. Voor de hoofdopvoeder, de moeder in dit geval, geldt dat niet.

,,Ik moet constant bewijzen of ik een gezond, normaal persoon ben, met een normaal leven. Het is zo frustrerend. Ik denk weleens: zelfs mensen die iemand vermoord hebben, mogen hun kind nog zien, waarom ik dan niet? Ik heb geen strafblad, ik heb alleen maar een conflict met de moeder van mijn zoon.” Zoals helaas zoveel mensen die uit elkaar gaan, zegt Jordi.

Jordi heeft gemerkt dat je als ‘verstoten vader’ al snel als de schuldige wordt gezien. ,,Mensen denken dat er wel een goede reden zal zijn waarom ik van mijn ex mijn zoon niet mag zien. Hij heeft losse handjes, of er zal wel wat anders mis zijn, wordt er al snel geoordeeld. Zelfs mensen uit mijn eigen omgeving, familie en vrienden, twijfelden in het begin aan mijn verhaal.”

Meer aandacht voor verstoten vaderschap

Om meer aandacht te vragen voor verstoten vaderschap en om vaders een platform te geven om hun verhaal te delen, is Jordi samen met goede vriendin en collega-muzikant Kim Erkens (38) en met het Vader Kennis Centrum, Sidelines gestart. Dit is een project waarbij elf muzikale zijlijn-vaders een nummer maken over wat verstoten vaderschap met hen doet.

Kim kwam met het idee voor dit project omdat ze aan Jordi wilde laten zien dat er veel meer mannen zijn die dit meemaken, vertelt ze. ,,Die verhalen horen we alleen te weinig. Vrouwen hebben beter geleerd om hun emoties te delen en krijgen hier over het algemeen ook veel meer de ruimte voor.”

Bovendien doet het haar als ‘geëmancipeerde vrouw’ pijn om te zien hoe vaders worden weggehouden bij hun kind. ,,We hebben onze mond vol over gedeeld ouderschap, maar als er een conflict is, wordt het de vader ontzettend moeilijk gemaakt om dat voor elkaar te krijgen”, zegt Kim.

Blijven strijden

Uiteindelijk spraken Kim en Jordi met twintig vaders, van wie er tien naar buiten durfden te treden met hun verhaal. Zo is er Brendan (43), die ervoor koos het gevecht niet aan te gaan in de hoop dat zijn dochter ooit zelf contact op zou nemen. En dat gebeurde. Vorig jaar ontmoette hij haar na zeventien jaar voor het eerst. Het gemis van zijn dochter verwoorde hij in het nummer Lovis.

Of Gerard (71), die een zoon van 17 jaar heeft en nog steeds valse beschuldigen in de rechtbank aanvecht. Hij componeerde het pianostuk Broken. Of Hassan (46), die een choreografie maakte om uit te drukken hoe hij zich voelt. Hij heeft sinds de breuk met zijn ex zijn dochter (7) bijna niet meer gezien.

Steun en fijne reacties

,,Er rust zo’n groot taboe op”, zegt Kim. ,,Weinig mensen in hun omgeving wisten van hun situatie. Maar na het delen van hun verhaal kregen ze alleen maar steun en fijne reacties. Ook van mannen die hetzelfde hebben meegemaakt. Ze zijn niet alleen, weten ze nu.”

Jordi hoopt vooral dat mensen zich gaan beseffen dat het niet om de moeder of de vader gaat, maar om het belang van het kind. Want ouderverstoting kent alleen maar verliezers, weet hij. ,,Gelukkig kan ik nu met Sidelines, en de muziek die ik heb gemaakt, aan mijn zoon laten zien en horen hoe het voor mij was. Dat ik altijd voor hem heb gestreden.” Hoewel er nu een omgangsregeling is, maakt Jordi zich zorgen over de toekomst. Hij is bang dat de moeder toch ineens weer de stekker eruit trekt en hij opnieuw naar de rechter moet. ,,Maar ik blijf vechten tot ik niet meer kan.”