Kersverse ouder kan straks kiezen voor betaald verlof: ‘Legt in die tijd de basis als gezin’

Werkende ouders van een kind dat jonger is dan 1 jaar kunnen er met ingang van deze maand voor kiezen om van de 26 weken ouderschapsverlof maximaal negen weken betaald op te nemen. Over deze uren ouderschapsverlof wordt het salaris voor 70 procent doorbetaald. Dat percentage kan zelfs nog hoger liggen, als dat is afgesproken in de cao waaronder de werkgever valt. Een moeder krijgt op de dag na de bevalling minstens tien weken bevallingsverlof. Als ze daarna weer aan het werk gaat, heeft ze recht op maximaal negen weken ouderschapsverlof. De partner krijgt vanaf de bevalling vijf werkdagen volledig betaald geboorteverlof en heeft daarna recht op vijf weken aanvullend geboorteverlof (tegen 70 procent salaris); op te nemen tot het kind 6 maanden oud is.