Kinderboek voor dochters die Leeuwin willen worden: 'Bij profvoetballer denken mensen aan Messi, niet aan een vrouw’

Eerder verscheen van hen het kinderboek Mama is minister-president. Dat idee kwam uit de koker van Visser, oprichter van The Female Trail, een adviesbureau voor vrouwenzaken. Ze liet zich inspireren door D66-leider Sigrid Kaag en de speculaties over een eventueel premierschap. Ody Neisingh, pleitbezorger van belangenorganisatie WOMEN Inc., werkte graag mee aan het boek.

Na het succes van hun eerste boek, besloten ze dat er een hele serie moest komen. Ideeën zat over beroepen waar vrouwen niet direct mee geassocieerd worden. Omdat er voor kinderen weinig te lezen valt over vrouwelijke profvoetballers, moest daar ook een boek over komen: Mama is profvoetballer.

Er is nu veel meer aandacht voor de Oranjeleeuwinnen, maar dat is dus niet genoeg?

Neisingh: ,,Ze krijgen inderdaad veel aandacht rondom het EK, maar we hebben tussen de grote toernooien door veel minder oog voor de professionele vrouwenclubs. Dat is jammer.”

Visser: ,,Je hoort mensen nog steeds over het lage niveau van het vrouwenvoetbal. Maar de sport is nog heel jong, het mannenvoetbal bestaat al veel langer. Daardoor zijn er voor meisjes nog veel minder mogelijkheden om te professionaliseren. De Oranjevrouwen verdienen nu evenveel als de Oranjemannen, maar bij veel clubs is het salaris meer een onkostenvergoeding. Er is nog een lange weg te gaan.”

Welke rol speelt dat in jullie boek?

Visser: ,,Sommige kinderen weten niet eens dat vrouwen ook profvoetballer kunnen worden. Dat beeld hopen wij te veranderen met dit kinderboek.”

Neisingh: ,,Bij profvoetballer denken veel mensen aan Messi, niet aan een vrouw. Hetzelfde geldt voor minister-president, dan denk je ook in eerste instantie aan een man. We zoeken elke keer een hoek waarin we het stereotype beeld kunnen doorbreken.”

Waar gaat het verhaal eigenlijk over?

Visser: ,,Over Naomi, haar moeder is aanvoerster van de Oranjevrouwen. Naomi is opgegroeid met voetbal en kan zelf ook goed spelen. Iedereen ziet in haar een opvolger, maar eigenlijk wil ze iets anders worden later. Hiermee willen we laten zien dat iedereen kan zijn wie hij of zij is, ongeacht bestaande verwachtingen.”

Quote Louis Garnaal is bondscoach van de Oranjeman­nen en moet stage komen lopen bij de vrouwen, omdat die wél succes hebben op grote toernooien Marieke Visser

,,Daarnaast zit er veel spanning in het verhaal. Naomi mag met haar klas naar de WK-finale van haar moeder. Tijdens de wedstrijd blijkt de wedstrijdbeker ineens verdwenen. Als er een penalty moet komen, zijn de VAR-beelden weg. Tijdens een spannend moment in de wedstrijd vallen de lichten in het stadion uit. De kinderen vragen zich af wat er gaande is en gaan op onderzoek uit in de catacomben van de Arena. Uiteindelijk ontdekken ze wie erachter zit en komt alles goed. Maar er zitten ook genoeg grapjes in die ook voor ouders leuk zijn.”

Zoals?

Visser: ,,We vinden het altijd heel leuk om over karakters na te denken. Zo hebben we Louis Garnaal bedacht, hij is de bondscoach van de Oranjemannen en moet stage komen lopen bij de vrouwen omdat die wél succes hebben op grote toernooien. Dat zijn hele leuke dingen om erin te verwerken.”

Neisingh: ,,Er zit ook een non-binair personage in, Robin. We laten in het midden of Robin een jongen of meisje is. Dat waren we ook nog niet eerder tegengekomen in een kinderboek.”

Illustrator van het boek Meezen: ,,Als illustrator wil ik met mijn beelden verhalen vertellen waarin kinderen zich kunnen herkennen. In mijn kindertijd zag ik in boeken nauwelijks personages die eruitzagen zoals ik, dus dat neem ik nu mee in mijn eigen werk. De wereld is divers en het is belangrijk dat kinderen dit van jongs af aan gereflecteerd zien in kinderboeken, of het nu gaat om huidskleur, gender, handicap, lichaamsbouw of iets anders. Zo zien kinderen dat diversiteit normaal is en dat er plek is voor hen.”

Quote In onze verhalen hebben alle vrouwen een baan en ook nog eens een vette baan Ody Neisingh

Wat hopen jullie dat kinderen leren over beroepen?

Visser: ,,Er was een moeder die ons boek aan haar zoontje van vijf voorlas. Hij reageerde verbaasd: ‘Huh, kunnen vrouwen ook bij Ajax spelen?’ De gedachte dat vrouwen bepaalde dingen niet kunnen, daar worden kinderen niet mee geboren. Dat is aangeleerd.”

Neisingh: ,,In 13 procent van de kinderboeken hebben moeders een betaalde baan. In onze verhalen hebben álle vrouwen een baan en ook nog eens een vette baan. Zo doorbreek je de grenzen waarbinnen kinderen denken.”

Visser: ,,Stereotyperingen zijn niet onwaar, maar wel beperkt. Het is jammer dat kinderen daar mee opgroeien. Er moet zowel plek zijn voor meisjes als jongens, in voetbal en in banen. Helaas hebben we allemaal vooroordelen, ook als ouders. Ik was laatst aan het overleggen met een moeder over een afspraak tussen onze kinderen. Dat was lastig omdat ze veel moest ‘vliegen’. Ik dacht meteen dat ze stewardess was, maar ze was piloot. Van dit soort dingen moeten we ons als volwassenen ook meer bewust worden.”

Hoeveel boeken moeten er nog komen?

Neising: ,,Wij gaan er nog minstens tien schrijven. Maar met alleen boeken komen we er natuurlijk niet, het onderwijs speelt ook een grote rol, dat moet stereotypevrij zijn.”

Visser: ,,Er valt ook nog veel winst te behalen op het gebied van de man. Er heerst nog steeds het idee dat je als man stoer moet zijn en het brood moet verdienen. In ons boek is de vader heel behulpzaam en staat met gekleurde handschoenen de afwas te doen.”

