Kinderen weten niet wat verantwoord eten is: ‘Denken dat paprikachips gezond is omdat er paprika in zit’

Onbedoeld zwanger op je 18e: ‘Het voelde alsof ik tien punten achter­stond in de samenle­ving’

20 september Doodsbang was ze, toen ze ‘zwanger’ las op de testuitslag. Elise, niet haar echte naam, uit Veenendaal was nog maar 18 jaar en had geen werk, opleiding of een eigen huis.