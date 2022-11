Kinderlongarts: ‘Zelfs ouders denken dat vapen minder schadelijk is’

Het kostte vier jaar om baby te krijgen: ‘Ineens ben ik niet meer Anouk met het fertili­teits­pro­bleem’

Het is de laatste dag van de Europese Week van de Vruchtbaarheid, een week waarin stellen met een kinderwens in de schijnwerpers staan. Anouk (24) en Jelle (37) Foppema uit het Friese Echtenerbrug raakten jarenlang niet zwanger. Talloze IUI-, ivf- en icsi-behandelingen in Nederland en Duitsland later zijn ze nu na vier jaar eindelijk vader en moeder.

13 november