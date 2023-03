Lilian helpt slimme peuters: ‘Ouders niet geloofd als ze zeggen dat hun kind een voorsprong heeft’

marieke doet pabo Juf Marieke is súper blij dat ze haar vrijdag terug­krijgt, ook al wordt ze straks opgeslokt door het onderwijs

Afgelopen vrijdag was de laatste bijeenkomst van mijn studiecoachgroep, een soort stamklas op de pabo. Een groot deel van mijn klasgenoten studeert namelijk aankomende maand al af. Om dit te vieren, aten we fantastisch karamelgebak en schreven we elkaar lieve kaartjes, die op een onverwachts moment in onze brievenbus verschijnen.