Maarten vond geluk terug nadat hij zwangere vrouw verloor: ‘Mensen vonden het te vroeg, dat deed pijn’

Kinderopvang Annemiek is 16 weken zwanger, en weet nu al dat er geen plek is op het kinderdag­ver­blijf

Ze is ‘pas’ zestien weken zwanger, nog niet eens op de helft. Toch weet Annemiek Brand (35) dat een plek vinden voor haar baby bij een kinderopvang onbegonnen werk is. Een probleem waar zwangere stellen in heel Nederland tegenaan lopen volgens Brancheorganisatie Kinderopvang: ,,Het is een uitzondering als er in een regio ergens wél plek is.’’

22 september