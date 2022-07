Meester Roy bereikt miljoenen leerlingen met zijn grappige én informatieve vlogs: ‘Ik voer geen act op’

De dood bespreken: ‘Soms is het voor een kind genoeg om te weten dat een tante ze opvangt’

In de afgelopen twee jaar zijn veel kinderen meer dan normaal geconfronteerd met de dood; denk aan de Covid-19-pandemie en de oorlog in Oekraïne. Waar de dood voor de meeste kinderen geen onderwerp van gesprek is, krijgen ze hier nu wel mee te maken via het nieuws, in gesprekken op school of thuis. Dat maakt het belang voor ouders om met hun kroost te praten over de dood des te groter, zegt rouwdeskundige Hanne van Willigenburg.

