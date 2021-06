Menno is ongewenst kinderloos en voelt zich machteloos: ‘Dit moet je je hele leven meedragen’

Hij zocht houvast in de vreemdste dingen. Zoals het ijsvogeltje dat Menno ten Hove zag in het natuurgebied het Lutterzand, bij het riviertje De Dinkel in Twente. Menno: „Voor mij was dat kleine vogeltje een teken: We worden ouders! Je ziet hem bijna nooit en ik zag hem nu wel. Yes, nu lukt het wél, dacht ik. Het zijn de kleinste dingen waar je hoop uit put.”