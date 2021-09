Neyla (4) werd al 44 keer geopereerd: ‘Ik stel mezelf steeds de vraag, doe ik het voor mezelf of voor haar?’

Op haar telefoon opent Belinda Van Aelst uit Rumst, moeder van zes kinderen, haar pagina op TikTok. Het ene na het andere filmpje toont Neyla op goede, maar ook op slechte momenten. Hoe ze met buisjes en plakkertjes, rustig in beeld gebracht, in een ziekenhuisbed ligt. Of hoe ze thuis in haar loopstoeltje achter haar broertje rent, en lacht van de kriebels in haar buik als ze van de glijbaan glijdt.