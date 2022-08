Nieuwe lichting bruggers: ‘Fiets niet achter ze aan die eerste schooldag’

Het is natuurlijk een enorme verandering, van die veilige basisschool naar ‘de middelbare’. Wat is de beste houding als ouder?

,,Vertrouwen is het sleutelbegrip. Vertrouwen in je kind, vertrouwen in de nieuwe mentor en vertrouwen dat het goed komt. Natuurlijk is het spannend als je je kind voor de eerste keer ziet vertrekken naar ‘de middelbare’, maar bij verreweg de meeste kinderen gaat het gewoon goed.’’