Onderzoek: kinderen vinden les op afstand en gebrek aan contact zwaar in coronatijd

Veel kinderen hebben moeite met het gebrek aan sociaal contact (55 procent), vooral als ze in grote steden leven. Verder kunnen ze zich slecht concentreren tijdens gezamenlijke online lessen (48 procent). Dit probleem speelt voornamelijk bij jongens en oudere kinderen hebben hier meer last van dan jongere leerlingen. Ook het begrijpen van online behandelde lesstof is voor bijna vier op de tien kinderen een uitdaging.

Gemiddeld besteden leerlingen in Nederland, buiten de officiële schooltijd om, veertien uur per week aan onderwijs. Meer dan een kwart van de ondervraagde kinderen heeft op een bepaald moment in zijn of haar leven ook bijles gehad. In ons land wordt ruim de helft van de bijlessen op school gegeven. Daarna volgen de freelance bijlesdocent, een vriend of familielid of een huiswerkinstituut.