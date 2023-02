Op zoek naar de juiste middelbare school voor je kind? Met deze 5 tips ga je de keuzestress te lijf

Deze school moedigt leerlingen aan om telefoon te gebruiken: ‘Voorberei­ding op échte levenskeu­zes’

Een smartphoneverbod op school? Op de Utrechtse middelbare school X11 worden scholieren juist aangemoedigd hun telefoon te gebruiken bij sommige lessen. ,,We vinden het onze taak om leerlingen te helpen bij het maken van keuzes in het échte leven. En een telefoon is daar onderdeel van.”

4 januari