Opvoeddeskundige over kind dat voetbalwedstrijd stillegde: ‘Zo'n 8-jarige reageert in een opwelling’

De wedstrijd tussen PEC Zwolle en FC Dordrecht in de Keuken Kampioen Divisie lag uiteindelijk zo'n 10 minuten stil. Het jongetje en de vader zijn aangesproken en verzocht om naar huis te gaan.

Volgende week volgt er een gesprek met de twee op de club. Een heel goed plan, zegt ook kinderpsycholoog Neve. ,,Toen ik het hoorde, kon ik alleen denken: dit arme kind. Maar ik denk dat dit het beste is. Je moet vooral inschatten wat de rol van de ouder hierbij was: schrok papa zelf ook? Het is namelijk een ander verhaal als papa zelf zat te gooien en zijn kind hem nadeed.”

Kopieergedrag

Bij zo'n leeftijd is de kans groot dat het een ondoordachte handeling was. Mogelijk was de 8-jarige supporter niet op de hoogte van de KNVB die regels heeft aangescherpt na een wedstrijd Ajax-Feyenoord. Toen werd Ajax-speler Davy Klaassen geraakt op zijn hoofd, waarschijnlijk door een aansteker. Een week geleden werd FC Groningen-NEC in nog geen twintig minuten definitief gestopt toen een grensrechter werd geraakt met een beker bier.

,,Dit zegt wel iets over het kopieergedrag van kinderen”, legt Neve uit. ,,Jonge voetballertjes maken ook slidings omdat ze dat op tv zien gebeuren.” Het is volgens haar dan ook de taak van ouders om het goeie voorbeeld te geven. Dus ook uitleggen dat dit niet hoort.

Bespreken met elkaar

,,Grijp altijd dit soort momenten aan om het gesprek te beginnen met je kind. En het is juist mooi om te praten zonder een oordeel te vellen. Want dit verhaal is een groot raadsel. We weten niet of om het kind heen ook anderen met bekers zaten te gooien.”

Neve's advies is om er samen een les uit te trekken. ,,Bij een wedstrijd komen nou eenmaal emoties kijken. Ouders die zichzelf ook weleens laten gaan, moeten dit al helemaal oppakken. Zo'n 8-jarige reageert in een opwelling. Hij zal totaal niet op de hoogte zijn geweest van de gevolgen.”

