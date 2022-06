Ouders balen: Anna-Rosa is net een maand te vroeg geboren om dubbele achternaam te mogen

Eerder werd al een wetsvoorstel ingediend om een dubbele achternaam mogelijk te maken voor nieuwgeborenen. ,,De wens van veel ouders om de kinderen in hun gezin een dubbele naam te geven is groot. Met deze overgangsregeling geven we daar gehoor aan,” zegt Weerwind.

De overgangsregeling geldt voor één jaar en geldt met terugwerkende kracht voor kinderen die zijn geboren op of na 29 januari 2019. Op die dag werd een motie van Tweede Kamerleden Maarten Groothuizen en Vera Bergkamp aangenomen die de basis vormde voor het wetsvoorstel.

‘Keuze uit armoede’

Dave Ensberg-Kleijkers en zijn vrouw Victorine Kleijkers-Ensberg zouden hun dochter dolgraag een dubbele achternaam geven. Maar zij is net een maand te vroeg geboren om in aanmerking te komen voor de nieuwe regeling: op 31 december 2018. ,,Ontzettend jammer’', vindt Dave Ensberg-Kleijkers.



Toen ze trouwden, kozen zijn vrouw en hij er bewust voor om elkaars achternaam aan te nemen. ,,Vanwege de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw’’, verklaart hij. Toen ik mijn vrouw ten huwelijk vroeg, ging ik ervan uit dat zij mijn achternaam zou krijgen. Maar toen mijn vrouw daar vragen bij stelde en we erover doorpraatten, dacht ik: waar slaat dat eigenlijk op? We doen dat alleen omdat het zo hoort in een door mannen gedomineerde samenleving. Ik wil dat mijn dochter opgroeit in een wereld waarin ze gelijkwaardig is aan mannen.’’

Toen dochter Anna-Rosa geboren was, wilde Ensberg-Kleijkers haar bij de burgerlijke stand inschrijven met zijn dubbele achternaam. Maar dat mocht niet. ,,We moesten kiezen. Uiteindelijk is het Ensberg geworden, maar dat is een keuze uit armoede. Het liefst hadden we haar de achternamen van ons beiden meegegeven.’’

Volledig scherm Dave Ensberg-Kleijkers en zijn vrouw Victorine Kleijkers-Ensberg met hun dochter Anna-Rosa Ensberg. © privéfoto

De nieuwe regel vindt hij dan ook een fantastisch initiatief. ,,Maar als gezin krijgen we nu wel een gekke situatie als we nog een kind zouden krijgen. Dat zou wel onze dubbele achternaam mogen krijgen; Anna-Rosa is dan de enige in het gezin met een enkele achternaam. We hopen dat er een uitzondering kan worden gemaakt.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volgens de minister kan de dubbele achternaam uit maximaal twee namen bestaan en wordt die zonder koppelteken geschreven. Zo krijgen ouders met de achternamen Cruijff en Bergkamp de volgende keuzes: Cruijff, Bergkamp, Cruijff Bergkamp en Bergkamp Cruijff.

Voor de groep mensen die al een dubbele of meervoudige achternaam hebben, zoals Vennegoor of Hesselink, of Van Voorst tot Voorst, wordt deze naam als een enkelvoudige achternaam gezien. Mochten zij dat willen, kunnen ook zij hun kind dus een dubbele achternaam meegeven, zoals Vennegoor of Hesselink van Voorst tot Voorst.

Sunny, Sol, Nori: lees op Ouders van Nu de leukste namen voor een zomerbaby