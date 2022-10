Ouders gaan steeds vaker naar huisarts met vragen over opvoeden van kind, in plaats van naar familie

Hoe ga ik om met een huilbaby? Is dit gedrag normaal? Ouders met dit soort vragen zoeken vaker professionele hulp voor hun kinderen. Bij opvoedproblemen worden vrienden of familie minder vaak ingeschakeld, terwijl de overheid dit juist wil stimuleren.

Opvoedvragen? Ja, ook die krijgt ze wel eens, vertelt huisarts Mirjam Hollemans uit Wekerom. Steeds meer vragen die eigenlijk in het eigen netwerk van ouders gesteld zouden kunnen worden, belandden bij de huisarts. Over gedragsproblemen, opvoeding en ook simpele gezondheidsvragen.



,,Het is voor mensen moeilijker ziek te zijn”, vertelt Hollemans. ,,Ook als mensen in het netwerk vragen wat ze moeten, doen zegt óók oma: bel toch maar even de dokter.”

Het beeld wordt breed herkend in de zorg. Uit de vierjaarlijkse kindmonitor van de GGD in de regio Hart voor Brabant, een onderzoek onder ruim tienduizend ouders, komt naar voren dat als het gaat om opvoedproblemen, ouders minder vaak hun eigen netwerk om hulp vragen. Schakelde in 2013 nog 23 procent van de ouders informele hulp in bij de opvoeding, in 2021 daalde dat getal tot 13 procent. Ouders ervaren naar eigen zeggen ook steeds meer stress door de opvoeding.

Steeds meer kleuters hebben moeite met poepen, weet Ouders van Nu. Waar ligt dat aan en hoe los je dat op?

Minder informele hulp

Ouders vragen tegelijk vaker professionele hulp voor hun kind en dan vooral bij de huisarts. Het huisartsbezoek steeg van 25 procent in 2013 naar 37 procent in 2021. Ook in andere regio’s blijkt dat er sprake is van een stijgende vraag naar professionele hulp bij de opvoeding.



Dit is in tegenstelling met de hoop van de regering. De decentralisering van de Jeugdzorg in 2015 naar de gemeenten zou juist meer informele hulp van buren, familieleden en vrienden moeten stimuleren. Maar deze hulp wordt juist steeds minder, zo blijkt.

Quote Voor de assisten­tes is het drukker aan de telefoon. Ze kunnen het meeste wel opvangen, maar mensen zijn lastiger gerust te stellen Mirjam Hollemans, huisarts in Wekerom

Medewerkers jeugdgezondheidszorg verrast

Voor de GGD in Brabant is de groeiende vraag naar professionele hulp een verrassing. Medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg ervaren in hun dagelijkse werk geen grote verschuivingen en zien nog steeds veel hulp van het netwerk bij het opvoeden.



Wel zien ze dat er een groeiende groep ouders is met een klein of geen netwerk om hen heen. Daarnaast zien medewerkers van de jeugdgezondheidszorg een groep die hoge eisen stelt aan de opvoeding en daarom geen informele hulp wil hebben, vertelt onderzoeker Wieteke de Vries.

‘Kind kan gewoon even ziek zijn’

Voor huisartsen is de verhoogde zorgvraag over tal van onderwerpen hoe dan ook een flinke uitdaging, vertelt huisarts Hollemans. ,,Voor de assistentes is het drukker aan de telefoon. Ze kunnen het meeste wel opvangen, maar mensen zijn lastiger gerust te stellen. Zeker nu de zorgvraag maar stijgt, betekent dat grotere druk op de huisartsen.”



Op sommige plekken proberen huisartsen ouders inmiddels ‘op te voeden’ over de vraag: wanneer bel ik nu de huisarts, vertelt Hollemans. ,,Soms beseffen een vader en een moeder niet dat een kind gewoon even ziek kan zijn.”

Quote Je wil ook niet de deur dicht gooien, de drempel te hoog maken Judith van Empel , Landelijke Huisartsen Vereniging

Elk kind een prins of prinsesje

Dat ouders van jonge kinderen veel zorgvragen hebben, is al langer bekend. Uit onderzoek naar huisartsenposten in 2018 bleek al dat deze opvallend vaak werden bezocht door ouders van kinderen tot 4 jaar, niet altijd met medisch noodzakelijke klachten. Een van de onderzoekers was Nijmegenaar Paul Giessen, ook lang werkzaam als huisarts.



Hij is niet verrast dat er nog altijd een groot beroep op huisartsen wordt gedaan. ,,Over het algemeen zijn de gezinnen kleiner geworden en elk kind is een prins of prinsesje. Dan is het al snel: de dokter moet het zien, hoe duidelijk thuisarts.nl ook is.



Giessen weet dat de huisartsen steeds meer druk voelen. ,,Zij zeggen: zelfzorg als het kan. Dat is een goed uitgangspunt. Aan de andere kant als je als ouder niet kan slapen omdat je zo twijfelt over de gezondheid van je kind, dan moet de drempel naar de zorg niet te hoog zijn.”

Drempel niet te hoog maken

Judith van Empel van de Landelijke Huisartsen Vereniging laat weten dat huisartsen inderdaad niet altijd om hulp worden gevraagd voor medische zorg, maar ook voor andere zaken.



,,En de werkdruk van huisartsen is al ontzettend hoog. Maar deels is de huisarts er ook om vragen te beantwoorden. Dat geeft niet. Je wilt ook niet de deur dicht gooien, de drempel te hoog maken.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.