Ouders met geldproblemen krijgen in deze stad babypakket van 1250 euro: ‘Moet stress wegnemen’

Sexting draait om respect en vertrouwen: ‘Het kan mislopen, maar je hoeft je nooit te schamen’

Sexting, het online versturen van foto’s of video’s van jezelf met seksuele inhoud, is tegenwoordig doodnormaal onder de jeugd. Maar het kan ook volledig misgaan, als dit vermaak leidt tot afpersing of openbaarmaking van de beelden. Tijd voor ouders of verzorgers om met pubers aan de keukentafel te gaan zitten en te bespreken hoe ze veilig aan sexting kunnen doen. Want ze doen het toch.