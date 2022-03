Ouders van verslaafde kinderen vinden kracht bij elkaar: 'Ik dacht zó vaak: dit komt nooit goed’

Eens in de vier jaar ‘echt’ jarig: 'De grapjes kennen we nu wel'

Dit jaar bestaat 29 februari niet. Toch is de échte verjaardag van veel kinderen op die datum: hoe is dat voor hen? Voelt het eigenlijk wel bijzonder om maar eens in de vier jaar jarig te zijn, of is het vooral vervelend? Schrikkelkinderen en hun ouders vertellen.

28 februari