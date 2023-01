Peiling: Bijna helft ouders wil broodtrommel inruilen voor gezonde schoollunch

Bijna de helft van de Nederlandse ouders (44 procent) zou best willen dat hun kind op school een gezonde lunch krijgt. Dat blijkt uit een peiling van journalistiek onderzoeksplatform Pointer (KRO-NCRV) samen met stichting Ouders & Onderwijs. Ook mag de middagmaaltijd best wat langer duren.

Bijna duizend ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd vulden een vragenlijst in van Pointer en Ouders & Onderwijs over hoe hun kind eet op school. Uit de peiling blijkt dat inmiddels 9 op de 10 kinderen op school luncht.

Sinds 2006 maken de roosters met een korte lunchpauze in Nederland een opmars, meestal een kwartier. Twee derde van de ouders meent dat de lunchtijd niet altijd voldoende is voor hun kind. Zo schrijft een ouder: ,,De kinderen moeten het eten naar binnen schrokken in een recordtempo.”

Bij een halfuur of langer lunchpauze zijn ouders vaak wél tevreden. Over de vraag of ouders een gezonde schoollunch zouden willen - zoals dat bijvoorbeeld in Zweden, Finland en Frankrijk gebruikelijk is - zijn ouders verdeeld: 38 procent is tegen, 44 procent is vóór. De andere ouders zijn er nog niet uit.

Ouders in de peiling zien toegevoegde waarde in een lunch op school, bijvoorbeeld om arme kinderen te helpen. In Limburg is de afgelopen jaren al uitgebreid geëxperimenteerd met de gezonde schoollunch en een beweegprogramma om de gezondheid van kinderen te bevorderen en overgewicht tegen te gaan.

Staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid schreef begin december nog aan de Tweede Kamer dat hij verkent hoe meer scholen hiermee aan de slag zouden kunnen.