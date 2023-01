Pestkoppen die kinderen in elkaar slaan: deze sportschoolhouder is er klaar mee en komt in actie

Kinderboekenrecensie Lezen maar: dit zijn de spannend­ste jeugdboe­ken van 2023

Als je broer is verongelukt maar je denkt hem toch nog te kunnen redden. Het is te lezen in een spannend boek van Mirjam Mous, met als opvallend en dubbelzinnige titel: ‘Otis’ redding’. De auteur verdiepte zich in de wereld van urban explorers, die als hobby verlaten gebouwen bezoeken om er foto’s te maken. Jeugdboekenrecensent Jaap Friso bespreekt ‘Otis’ redding’ en nog twee spannende boeken die geschikt zijn voor kinderen van twaalf jaar en ouder.

12 januari