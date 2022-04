Renske de Greef: ‘Ik wilde bewijzen dat ik zwanger nog steeds rock ‘n roll was’

Voordat ik kinderen kreeg, had ik het idee dat ik precies wist wie ik was. Ik had er dertig jaar over gedaan, maar nu was ik op het punt dat ik een gebruiksaanwijzing van mezelf zou kunnen schrijven, met daarin bijvoorbeeld ‘De Renske® is uitermate geschikt voor op feesten en partijen!’ of: ‘Zet de Renske® nooit in voor huishoudelijke taken als opruimen, koken of weten waar de afstandsbediening is gebleven.’ Ook toen ik op een dag zwanger bleek, dacht ik niet direct aan moeder worden – ik kreeg een kínd, zo zag ik het. Ik zou gewoon dezelfde blijven, maar dan met een baby aan mijn zij. In een naar Zwitsal geurend plaatje zag ik ons al op een picknickkleedje liggen onder een boom, want dat was zo’n beetje mijn voorstelling van het gezinsleven.