Rowena emigreert met haar twee dochters (3 en 5) naar Spanje: ‘Moederschap houdt me niet tegen’

Je spullen pakken, alles verkopen en vertrekken naar het buitenland: voor Rowena Rousseau (27) was het lange tijd een droom, maar binnenkort wordt het werkelijkheid. Over ruim een week emigreert ze samen met haar twee dochters (3 en 5 jaar) naar Spanje. Op LinkedIn maakt haar aankondiging heel wat los . ,,Ik krijg vooral veel vragen van vrouwen die willen weten: hoe ga je dat toch doen met twee kleine kinderen?”

Voor haar baan als business consultant, waar ze andere vrouwen helpt met het starten van hun bedrijf, heeft Rowena eigenlijk alleen een laptop en een goede wifi-verbinding nodig. Werken kan ze dus vanaf elke gewenste plek. Lang droomde ze van emigreren, maar vanwege haar gezin kwam het er nooit van. ,,Ik heb altijd gedroomd van locatie-onafhankelijk werken, maar mijn ex-man houdt niet zo van reizen. Een jaar geleden zijn we gescheiden. Niet veel later kwam ik voor mijn werk in contact met een makelaar, die zei: ‘Waarom ga je niet gewoon? Ik kan je helpen aan een huis’.”

Hoewel Rowena op dat moment net in een nieuw huis vlakbij haar ex woont, is de timing perfect, beseft ze al snel. ,,Mijn jongste dochter zit nog niet op school, en mijn oudste dochter moet sowieso switchen naar speciaal onderwijs vanwege haar autisme, waarmee ze recentelijk gediagnosticeerd is. Daarbij komt ook nog eens kijken dat in Spanje kinderen pas vanaf zes jaar leerplichtig zijn. Dit betekent dat het vinden van een school voor mijn meiden niet veel haast heeft. Al met al kreeg ik het gevoel dat ik het gewoon moest doen.”

Volledig scherm Rowena Rousseau met haar twee dochters © Rowena Rousseau

Femkje vertrok ook naar Spanje; maar dan voor een fertiliteitsbehandeling. Lees het bijzondere verhaal over haar embryodonatie op Ouders van Nu.

Vader juicht het plan toe

Rowena gaat in gesprek met haar ex-man om de situatie te bespreken. ,,Hij was eigenlijk meteen heel enthousiast voor mij en zei: ‘Rowena, dit moet je gewoon doen’. Op LinkedIn krijg ik veel vragen over wat de afspraken zijn met de vader van mijn kinderen. Ook klinkt regelmatig het vooroordeel dat ik de meiden bij hem ‘wegruk’. Maar dat is absoluut niet zo. Integendeel: hun vader juicht ons zelfs toe.”

,,En afspraken zijn er dus wel degelijk gemaakt”, zo gaat Rowena verder. ,,Het plan is om elke zes weken terug te komen naar Nederland. Daarnaast zullen de kinderen in de vakanties bij mijn ex-man zijn, zodat hij ook langere periodes met hen kan doorbrengen.” Rowena’s ex-man bevestigt dat.

Quote De timing is perfect; Mijn jongste dochter zit nog niet op school, en mijn oudste moet sowieso switchen naar speciaal onderwijs vanwege haar autisme

Andere vrouwen inspireren

Naast veel vragen en kritische reacties, klinkt er in de commentsectie onder de post van Rowena ook een positief geluid. ,,Ik krijg vooral veel berichten van vrouwen die dezelfde droom hebben en vragen: hoe ga je dat doen met twee kleine kinderen? Veel mensen laten zich door het moederschap tegenhouden, maar emigreren is juist superleerzaam voor kinderen. Zo komen ze in aanraking met een andere cultuur en taal. Het vergroot hun wereld. Het hoeft heus niet allemaal volgens het boekje.”

Met haar post hoopt Rowena andere vrouwen dat te laten inzien. ,,Ik wil andere vrouwen en moeders inspireren. LinkedIn voelde voor mij dan ook een logisch platform. In mijn werk als consultant help ik vrouwen om hun eigen bedrijf op te zetten. Daar is dit ook onderdeel van: ik wil vrouwen stimuleren om hun leven zo in te richten dat ze hun dromen kunnen najagen.”

Op naar Spanje

De komende dagen is het aftellen voor Rowena en haar dochters: 15 augustus vertrekken ze naar Spanje. Rowena’s moeder gaat mee om het drietal te ondersteunen. ,,We hebben voor nu een bed & breakfast in Cambrils geboekt. Vanuit daar ga ik huizen bezichtigen. Die makelaar uit mijn klantenbestand is al volop voor mij aan het zoeken naar geschikte woningen. Ik wil kijken naar huizen in Alicante, maar misschien eindigen we wel in een klein Spaans dorpje. Ik vind het vooral belangrijk dat de omgeving bij ons past.”

Natuurlijk vindt de moeder van twee het spannend, zo geeft ze toe. ,,Maar ik ben blij dat we de sprong wagen. We zien wel of het bevalt. Zo niet, dan zijn we zo weer terug in Nederland. En zo wel, misschien besluiten we dan volgend jaar om weer een andere bestemming te proberen. Voorlopig staat Nederland in ieder geval niet in de top drie.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.