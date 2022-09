Samengesteld gezin geen lang leven beschoren

OnderzoekTwee derde van de samengestelde gezinnen gaat binnen vijf jaar weer uit elkaar. De slagingskans hangt vooral af van hoe ver weg de ex woont en of er goede afspraken zijn gemaakt over zorgtaken en financiën, blijkt uit nieuw onderzoek.

Want er gaat in de dagelijkse praktijk nogal wat mis rondom samengestelde gezinnen. Zo draagt 44 procent van de ex-partners niet (meer) bij aan de kosten van het kind en 62 procent van de kinderen wordt niet betrokken bij het nemen van belangrijke beslissingen, komt naar voren uit onderzoek van de vereniging Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS).

Terwijl bij de scheiding daarover wél vaak afspraken zijn gemaakt in een ouderschapsplan. De spanningen die door slechte communicatie met de ex op afstand of de nieuwe partner ontstaan, zijn op termijn vaak funest voor het samengestelde gezin. Alexander Leuftink, voorzitter van de vFAS, begrijpt wel waar de bottleneck zit. Leuftink: ,,In eerste instantie kies je voor een nieuwe partner en niet voor elkaars kinderen. Dat is zeer complex en vaak de reden dat het ook mis gaat. Het duurt gewoon even voordat de nieuwe situatie door iedereen geaccepteerd is.”

Niets over daarna

Hij vindt dat in het model-ouderschapsplan meer aandacht moet worden gegeven aan nieuwe partners en in het bijzonder het vormen van een (samengesteld) gezin. ,,Het ouderschapsplan is nu gericht op twee ouders die uit elkaar gaan, maar meldt vaak niets over wat er daarna moeten gebeuren.”

De resultaten uit dit onderzoek tonen aan dat ouders verder moeten kijken dan alleen de scheiding zelf. ,,Nu staat er vaak wél in dat het kind een nieuwe partner geen papa of mama mag noemen, maar is er niets geregeld over toekomstige zorgtaken.” Overigens is Leuftink, advocaat met als specialisatie familierecht, ‘geschokt’ dat bijna de helft van de exen überhaupt niet meer betaalt voor het kind.

,,Vaak zie ik de discussie of de hoogte van de kinderalimentatie moet worden aangepast als een ex, vaak de moeder, met een nieuwe partner gaat samenwonen. De vader denkt dan: ‘Nu moeten jij en je nieuwe partner het samen maar redden’. Of de moeder wil ook financieel af van haar ex. Maar helemaal de alimentatie stopzetten is onverstandig, want het gaat nog steeds om een gezamenlijk kind.”