Schaamte rondom de bevalling? ‘Wij letten echt niet op grootte vulva en of je poept of naakt bent’

‘Als ik tijdens mijn bevalling maar niet voor schut sta, poedelnaakt ben, ga poepen waar iedereen bij is of me heel raar ga gedragen’, denken veel vrouwen. Op internet wordt druk gezocht naar tips om vooral níet te poepen tijdens het bevallen. Hoe ga je om met de schaamte die je kunt voelen rondom je bevalling?

,,Ik denk dat er zeker vrouwen zijn die erdoor kunnen blokkeren. Gedachten over hoe je eruitziet als je ligt te persen, angst om te poepen of zelfs schaamte over je vulva of schaamhaar. Ik hoor wel eens dat vrouwen zich speciaal scheren voor de bevalling. Meestal raken vrouwen tijdens het baren zo in een bubbel, of in een soort trance, dat die gedachten wegvallen en de volledige focus op het baringsproces ligt. Gelukkig maar, want ook wij focussen volledig op jou en je baby, en niet op hoe je eruitziet. Sterker nog: we zijn juist blij als er wordt gepoept, dat betekent dat het hoofdje al goed diep ligt. Zo zien we hoe ver je al bent.”

Ben je ooit op een ander moment in je leven zo kwetsbaar, open en bloot als tijdens een bevalling?

,,Ik kan niets bedenken. Zo intiem en kwetsbaar ben je ook bij seks, maar dan zonder ál die lichaamssappen. Wat een baring zo ongelooflijk intiem maakt is de overgave: alle lichaamssappen die je verliest, waar je ook nog eens helemaal geen controle over hebt. Normaal gesproken schaam je je al als je een klein windje laat. Tijdens het baren ben je vaak grotendeels naakt en zien we al je zweet, bloed, tranen, plas, kots, speeksel, vruchtwater en poep voorbijkomen. En dan zijn we ook nog eens een nagenoeg vreemde van je. Sommige vrouwen poepen niet eens waar hun partner bij is, en dan kan dit echt een nare gedachte zijn. Die bubbel waar je in zit tijdens het baren maakt, gelukkig, toch dat je er op dat moment waarschijnlijk niet mee bezig bent. Ook bij dit thema is het echt fijn als je je zorgverlener goed kent en vertrouwt. Het is dan makkelijker om je over te geven.”

Maar stel dat je nog niet bent bevallen, erg met die schaamte bezig bent en er als een berg tegenop ziet?

,,Waar schaam je je voor? Poepen is voor ons echt volstrekt irrelevant. Dat gebeurt zo vaak. We halen het meteen weg. Maar als het je bezighoudt: bedenk dat je ook prima tijdens je weeën even naar de wc kunt gaan, voordat je echt gaat persen. Dan pers je even mee op de wc. Ben je bang om naakt te zijn? Vraag je partner of hij een badjas bij je aantrekt als het zo loopt dat je naakt bent, na een bad of douche. Maak het zo comfortabel mogelijk voor jezelf; je hoeft echt niet helemaal in je blootje te zijn. Ook niet in bad. Theoretisch gezien kun je natuurlijk ook in je onderbroek persen. Op een baarkruk bevallen is voor vrouwen die echt last hebben van schaamte misschien ook een fijn idee: zo lig je niet met je benen wijd te kijk.”

,,Schaamte voor je vulva kan ook voorkomen. Veel vrouwen denken dat zij er raar uitzien en dat de meeste vrouwen een platte, porno-achtige vulva hebben zonder zichtbare schaamlippen. Dat is niet zo. Bedenk dat wij alle soorten vulva’s voorbij zien komen- en dat we zeker niet bezig zijn met de vorm of grootte ervan. Echt niet. Ook niet later, onderling. Het is voor je zorgverlener zo ontzettend geen issue.”

In de kraamtijd is je lichaam nog een tijdje gevoelsmatig niet van jou; hechtingen moeten worden gecheckt, je temperatuur wordt gemeten en als je borstvoeding geeft ben je nog steeds erg vaak in een naakte kwetsbare positie.

,,Als de bevalling achter de rug is, zijn vrouwen vaak echt wel klaar met al dat gefrunnik aan hun lijf. De kraamverzorgster checkt jouw hechtingen, maar dat hoeft echt niet elke dag. De eerste dagen is het gebied vaak wat gezwollen. Hoe het geneest, weet je pas na een paar weken. Je voelt zelf of het meer pijn gaat doen, of gaat ontsteken. Maar zelfs als het ontsteekt: van honderd keer per dag kijken gaat het echt niet sneller genezen. Net als dagelijks rectaal temperaturen: je hebt ons niet nodig om jou te vertellen of je koorts hebt. Dat voel je zelf, en dan kun je jezelf temperaturen. Als je controles wel fijn vindt, is dat natuurlijk ook oké. Je kunt hierover gewoon overleggen met je kraamverzorgster.”

,,Ook het helpen aanleggen of aanraken van je borsten kunnen moeders als onprettig ervaren. Oefen in die begintijd dan gewoon zelf met het aanleggen, en laat dat weten aan je kraamverzorgster. Kraambezoek kun je ook gerust vragen even weg te gaan als je niet met je blote borsten gezien wilt worden. Dat is voor je baby trouwens ook fijner, dus zo kun je het ook aanvliegen!”

