Shiloh is net zoals allebei zijn ouders geboren op 10 september: ‘We hebben daar écht niet op aangestuurd’

Hier werken ze al hard aan verrijkte schooldag: ‘Bij ons mogen leerlingen ook het leven ontdekken’

Het kabinet wil aan de slag met het ‘verrijken’ van school en omgeving, vooral voor leerlingen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Doel is dat alle kinderen eerlijke kansen krijgen. Op het Stedelijk Dalton Lyceum in Dordrecht zijn ze al een eind op weg, zag onderwijsminister Dennis Wiersma vandaag.

22 augustus