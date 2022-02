Slecht nieuws voor jonge moeder Samantha (28): tumor in haar hoofd blijkt stuk groter dan gedacht

Jurgen (43) is eerste alleen­staan­de vader met draagmoe­der­kind: ‘Kreeg hoop verwijten’

Een sterke kinderwens, maar geen partner. Jurgen Hoogwoud (43) vond maar één oplossing: draagmoederschap. Hoogwoud is de allereerste alleenstaande vader in Nederland die zich een weg baande door de juridische kluwen omtrent het draagmoederschap - en succes had.

17 januari