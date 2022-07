Stress door je kids? Deze vrouwen doen aan ‘mild moederen’

Hoe voed ik mijn kroost op tot vrolijke, zelfredzame en stabiel in het leven staande individuen? Voor veel moeders een terugkomende vraag. Moeder zijn is een heerlijke rol, maar vaak ook een worsteling, met veel vallen en opstaan. Een streep door de aangeleerde rekening. Daar herkent elke ouder zich in, ook bekende Vlaamse moeders Linde en Sabine.

Linde Merckpoel: ,,Als moeder ambitieus zijn blijft een lastige spagaat”

Linde Merckpoel (37) is vlogger en tv- en radiomaker. Daarnaast is ze moeder van Cleo die nu een jaar is. ,,Misschien moet ik hiermee beginnen: ik ben een heel gelukkige moeder. (lacht) Mijn leven is geweldig sinds ik moeder ben, hoewel het er – en dat is geen geheim – niet makkelijker op geworden is. Ik kende de verhalen van mijn goeie vriendinnen die al moeder waren. Al tijdens de zwangerschap merkte ik dat de roze wolk toch iets minder rooskleurig bleek te zijn dan ons voorgehouden wordt.”