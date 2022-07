Tanja en Hans gaan viral met foto van hun vier geslaagde kinderen.

Aan het begin van het schooljaar viel het kwartje in huize Papez Willemsen. ,,We zeiden tegen elkaar: oh, wow, jullie gaan dit jaar allemaal afstuderen”, vertelt Tanja. ,,Dat besefmomentje was wel even grappig, maar eigenlijk realiseerden we ons pas hoe bijzonder dit is toen ze daar met z’n vieren onder ieder hun eigen vlag poseerden.”

Samengesteld gezin

Het huishouden van Tanja bestaat uit een samengesteld gezin. Dochter Mayra en zoon Jesse zijn van haar, en dochter Mila en zoon Rodi van haar man Hans. ,,Hans en ik zijn nu tien jaar bij elkaar, dus zo lang wonen de kinderen ook al samen. Ze hebben het altijd goed met elkaar kunnen vinden, en inmiddels zijn ze zelfs best wel close. Vooral de meiden; zij kennen elkaars geheimen en gaan soms met dezelfde vriendinnen om. Dat ze nu met z’n vieren tegelijkertijd geslaagd zijn, is wel heel speciaal.”

Dat bleef overigens wel tot het laatste moment spannend, vertelt Tanja. ,,Mijn dochter Mayra heeft het hardst moeten knokken, al moest iedereen het laatste halfjaar flink aan de bak hoor. Soms studeerden ze samen aan de tafel in de woonkamer, dat was toch wel een leuk gezicht. En toen, een paar weken geleden, begon het wachten.”

Uitslag examen

Tanja’s dochter Mayra ontving als eerste haar uitslag. ,,Zij moest onder meer een praktijkexamen doen en was na afloop gewoon ziek van de spanning. Maar ze slaagde in één keer. Natuurlijk ben ik op iedereen heel trots, maar op haar misschien wel een beetje extra. Ze heeft er zó hard voor gewerkt.”

Vervolgens begon de spanning voor Mila en Rodi, de kinderen van haar man Hans. ,,Rodi kreeg goed nieuws, maar Mila hoorde dat ze een her moest doen.” Ook Tanja’s zoon Jesse krijgt zijn verslag in eerste instantie rood terug. ,,Dus ook hij moest op het laatste moment opnieuw blokken, zijn verslag herschrijven en opnieuw inleveren. Hij heeft een paar nachten zelfs tot middernacht doorgewerkt.”

Vier vlaggen

,,Het waren weken van stressen en wachten”, zo vertelt Tanja. Maar wanneer Mila als laatste van de vier het telefoontje krijgt dat ze haar herexamen heeft gehaald, kunnen niet één, niet twee, niet drie, maar vier vlaggen worden uitgehangen. ,,We hebben zelf maar een vlaggenhouder gemaakt – gelukkig werkt mijn man met metaal. Diezelfde avond hebben we de foto gemaakt die ik vervolgens op LinkedIn plaatste. Een foto voor in de boeken.”

Daar zijn vele mensen uit het netwerk van Tanja het mee eens: de foto ontvangt duizenden likes. ,,En dat terwijl ik nog even twijfelde om ‘m te plaatsen, omdat niet iedereen op LinkedIn op privéposts zit te wachten. Maar omdat het met onderwijs en hun carrière te maken heeft, vond ik het toch passend genoeg om te delen.”

Nienke en Thomas vormen een samengesteld gezin, vertellen ze op Ouders van Nu. Toen ik zwanger was zei de verloskundige: deze baby is de lijm die jullie gezin met elkaar verbindt. En dat is ook echt waar.”

Toekomstplannen maken

Inmiddels weten de vier kinderen van Tanja en Hans ook al wat ze hierna gaan doen. ,,Mayra heeft toevallig deze week te horen gekregen dat ze de beroepsbegeleidende leerweg-opleiding tot dierenartsassistente mag gaan doen, Rodi gaat Mechanical Engineering studeren aan de Universiteit Twente in Enschede en Mila heeft gekozen voor de hbo-opleiding International Social Work in Nijmegen. Jesse is de enige die al gaat werken, in de ICT.”

Maar eerst wordt de mijlpaal in huize Papez Willemsen nog even goed gevierd. ,,Waarschijnlijk gaan we met z’n allen uit eten, want dit mogen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. We zijn supertrots op de prestaties van onze kids, en op de stappen die ze nog gaan nemen. Maar stiekem nog meer op de leuke mensen die ze zijn geworden.”

