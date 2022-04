Tijn (6) vraagt: ‘Hoe weet een boom dat het lente is?’

Terwijl Tijn met zijn moeder voor Tijns tante wat bloesemtakken van de boom in hun tuin afknipt, vertelt zijn moeder dat de knoppen aan de takken in de lente helemaal opengaan. Maar hoe weet een boom eigenlijk wat het juiste moment is om te gaan bloeien?

Temperatuursom en daglengte

Arnold van Vliet is bioloog en werkt aan Wageningen University & Research (WUR). Hij houdt zich onder andere bezig met jaarlijks terugkerende verschijnselen in de natuur, zoals de start van de bloei. Van Vliet: ,,Of het na de winter tijd is om wakker te worden, bepaalt een boom op basis van twee dingen. Ten eerste de warmte waaraan hij wordt blootgesteld. Om uit te lopen, heeft een boom een bepaalde temperatuursom nodig. Dat zijn de gemiddelde dagtemperaturen vanaf een bepaalde datum bij elkaar opgeteld. Ook speelt de daglengte een rol. Die zorgt ervoor dat een temperatuursom begint met tellen. Elke boomsoort hanteert een andere daglengte. Sommige soorten tellen bijvoorbeeld vanaf 1 januari en sommige pas vanaf 1 maart.”

Quote Bomen bereiken steeds vaker eerder in het jaar hun warmtebe­hoef­te Bioloog Arnold van Vliet

Veel dode koolmeesjes

Volgens Van Vliet bereiken de bomen steeds vaker eerder in het jaar hun warmtebehoefte. ,,Door de klimaatverandering stijgen de temperaturen. Dit heeft allerlei gevolgen voor de natuur. Planten, bomen en dieren zijn namelijk precies op elkaar ingespeeld. Vorig jaar was het eind maart ook heel warm. De eerste eiken kregen toen al bladeren. Dat is voor de koolmees het moment om eieren te gaan leggen. Op de jonge bladeren van een eik leven namelijk rupsen die een koolmeesmoeder aan haar jongen voert. Maar in april werd het weer koud, waardoor de boom de koelkast inging en de ontwikkeling van de rupsen vertraagde, waardoor er te weinig grote rupsen waren voor de jongen. Er gingen toen veel jonge koolmeesjes dood.”

Late vorst

Want terwijl aan de ene kant het groeiseizoen steeds eerder in het jaar start, treedt de laatste vorst juist sinds de eeuwwisseling steeds later in het jaar op. Dat blijkt uit een recente analyse van het KNMI. Van Vliet: ,,Die vorst is gevaarlijk voor de bomen die al zijn uitgelopen. Door de vorst bevriezen de bloemen en daardoor komen er geen appels of kersen. Dat is vervelend voor de fruittelers, maar ook voor de dieren. Er is dan minder voedsel beschikbaar. We merken dat het weer steeds extremer wordt en dat de natuur daar ook extremer op reageert. De natuur raakt uit balans en komt steeds meer onder druk te staan.”

Jenga-toren

Van Vliet vergelijkt de natuur met een Jenga-toren. ,,Haal je één steentje weg, dan blijft de toren nog staan. Maar hoe meer steentjes je weghaalt, hoe wankeler de toren wordt. De natuur is steeds minder goed in staat om in te spelen op extreme weersomstandigheden. Uiteindelijk valt de toren om. Soorten verdwijnen of gaan weg uit Nederland. En dan verliezen we biodiversiteit. Terwijl al die soorten dieren en planten juist een rijkdom is!”

Quote Ik ben dol op slakken. Die zet ik soms op mijn voorhoofd



Tijn (6)

Vaker buitenspelen

Natuurvriend Tijn geniet wanneer hij maar kan van de natuur. ,,Het allerliefst speel ik buiten. Ik hou heel erg van de natuur en van dieren. Ik heb geen lievelingsdier, want alle dieren zijn mijn lievelingsdieren. Alleen muizen en ratten vind ik niet zo leuk. Ik ben dol op slakken. Die zet ik soms op mijn voorhoofd, alleen vindt mijn moeder dat niet zo leuk. Ik vind het belangrijk om goed voor de natuur te zorgen. Daarom raap ik buiten vaak vieze dingen op, zodat dieren die niet gaan opeten. Ik ben blij dat het weer lente is, want dan kan ik weer buiten voetballen en nog vaker buitenspelen. Maar de winter vind ik ook heel leuk, hoor.”

