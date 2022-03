Transgender persoon kan aanduiding ‘moeder’ op geboorteakte van kind laten weghalen

Astrid (59) zocht haar Zwolse pleeggezin: het enige lichtpunt­je in een jeugd vol ellende

Astrid Bloom (59) woonde als kind bijna vier jaar in een Zwols pleeggezin. Het werden de mooiste jaren in een kindertijd vergeven van ellende. Vijftig jaar later na dato waagt ze nog één keer een poging haar pleegouders van toen te vinden.

27 februari