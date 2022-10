Tussenjaar na corona populairder dan ooit: ‘Niet alleen voor rijke jongeren’

Taï (38) co-sleept met haar drie kinderen: ‘In het donker brengen ze hun verdriet onder woorden’

Taï kreeg een parentale burn-out, scheidde van haar man en richt zich sindsdien op mentaal welzijn, rust, veel buiten zijn en de best mogelijke hechting met haar kinderen. ,,Ik zou het nog steeds niet over mijn hart krijgen om de kinderen meer dan een halve dag per week naar de crèche te brengen.”

4 oktober