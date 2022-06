Vaderen in je eentje: ‘Ik wéét dat ze ooit zal vragen waarom mama ons heeft verlaten’

Pieter Declercq (35): ‘Hun moeder zorgt met Vaderdag voor een cadeautje’

Zeggen dat de wereld stilstond in mei 2021 is misschien wat overdreven. Maar dat Pieter even moest slikken toen de moeder van zijn kinderen en hij tot de slotsom kwamen dat het op was tussen hen, daar kunnen velen onder ons zich vast wel wat bij voorstellen. Vandaag kijkt Pieter zelf met enige verbazing naar de weg die hij het afgelopen jaar heeft afgelegd.

,,Toen in mei vorig jaar mijn huwelijk voorbij was, was dat een klap, maar ik bleef niet bij de pakken neer zitten. Ik vond snel een eigen plek en vier weken later woonde ik al apart. Gelukkig waren mijn ex en ik er vanaf het begin roerend over eens dat we voor volwaardig co-ouderschap zouden gaan. Omdat de kinderen nog jong zijn, hebben we geen klassieke week-weekregeling. We werken in blokken van drie dagen. Van maandag tot woensdag, van woensdag tot vrijdag en van vrijdag tot maandag. Dat werkt goed, ook al was het voor iedereen wennen.”