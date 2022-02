Verloskundige: ‘Echo's zijn leuk, maar je baby heeft daar in de buik zijn privéplekje’

vraag de vroedvrouwIn deze serie buigt verloskundige Margot van Dijk zich over een kwestie uit de praktijk. Deze week is dat: is een echo vooral een leuk uitje of moet je als moeder goed voorbereid gaan liggen?

Hoe bereid je je voor op een echo?

,,Misschien moet je eerst voor jezelf duidelijk hebben waarom je gaat. Veel vrouwen zien het als een leuk uitje: je ziet je baby weer even, je hoort het hartje kloppen, wordt hopelijk gerustgesteld en komt meer over het kind te weten. Dat is ook leuk en voor veel vrouwen nuttig in het opbouwen van een band. Zeker voor de partner die zelf niet zwanger is. Dat is heel waardevol. Dat partners niet welkom waren bij echo’s tijdens het hoogtepunt van de pandemie is echt niet oké.”

,,Maar om terug te komen op je vraag: een echo is een diagnostische methode, een medisch onderzoek. Soms wordt er iets gezien dat niet goed is, bijvoorbeeld een groeiprobleem, een hartje dat niet klopt. Als je lekker onbezorgd wil kijken naar je baby: boek dan vooral een pretecho. Ook als je elke week even wil komen om naar het hartje te luisteren: doe dat vooral, daar zijn wij ook voor.”

Hoeveel ziet een verloskundige nu echt goed op zo’n weergave?

,,Echoscopisten maken de diagnostische echo’s. Zij zien heel veel, zijn vaak ook verloskundige, en echoscopisten in Nederland zijn echt goed opgeleid. Er zijn strenge regels aan verbonden: niet iedereen kan naar dat plaatje kijken en de juiste inschattingen maken. Je moet goed ruimtelijk inzicht hebben en de metingen zijn heel nauwkeurig. Verloskundigen zonder die specialistische opleiding kunnen deze beelden ook interpreteren, maar bij echo’s die niet goed lijken verwijzen we door naar een gynaecoloog of gespecialiseerd echoscopist.

Quote Je kunt de baby niet uit de baarmoeder halen, even meten om het precies te weten en weer terugstop­pen

Eindeloos kolven, medicatie, hulp van diverse lactatiekundigen, borstontstekingen, abcessen die operatief behandeld moesten worden: deze kraamvrouw deed alles om de borstvoeding te laten slagen. Een lijdensweg, vertelt haar kraamverzorgster. Lees haar verhaal op Ouders van Nu.

Vaak worden baby’s groter of kleiner geschat en hebben ze een heel ander gewicht wanneer ze geboren zijn. Hoe zit dat?

,,Het is geen exacte meetmethode. Je kunt de baby niet uit de baarmoeder halen, even meten om het precies te weten en weer terugstoppen. Groeiecho’s kunnen 10 tot 15 procent afwijken van de meting. Er kan ook iets over het hoofd worden gezien. Naast een echoapparaat denk ik dat met onze handen voelen aan de buik, en het liefst steeds door dezelfde verloskundige - ook veel bijdraagt aan een preciezere meting.”

,,Wij kunnen met onze handen voelen hoe een baby groeit en zo ook groeiachterstanden vaststellen. Als een baby bij een echo steeds net in de goede marge valt, kan er een niet helemaal kloppend beeld ontstaan van de uitkomst. Realiseer je ook dat een baby om een reden veilig binnen in de baarmoeder zit. We kunnen hem al erg goed doorlichten vanuit de buitenkant, maar hij zit binnen in jou en we kunnen niet alles weten. Op een echo zie je hele waardevolle dingen, en daarbij kijken wij als verloskundigen naar het hele plaatje van de moeder.”

Quote Dat partners niet welkom waren bij echo’s tijdens het hoogtepunt van de pandemie is echt niet oké

Kun je zelf als leek ook zien of er iets mis is?

,,Ik denk het niet. Het beeld is natuurlijk vervormd; soms zie je alleen een voet of ligt je baby net zo dat het mondje heel groot lijkt. Een echo blijft natuurlijk een 2D-weergave.”

Je krijgt tijdens de zwangerschap standaard drie keer een echo: best weinig. Is het een goed idee om zelf een echoapparaatje te huren en lekker de hele dag te kijken?

,,Ik denk niet dat het zorgt voor meer geruststelling, als je al angstig bent. Wil je gerustgesteld worden omdat je bijvoorbeeld bloedverlies hebt? Dan kun je gewoon langskomen en zien wij meteen of het goed is. Ik zou zeggen: met een echoapparaat doen we wat we moeten doen, we kunnen nog even blijven kijken omdat het zo bijzonder is, omdat-ie net zo schattig op z’n duimpje zuigt of omdat je partner het echt even nodig heeft om het te zien, en daarna gaat-ie weer uit. De baby heeft daar veilig in je buik z’n privéplekje!”

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over gezondheid: