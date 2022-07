Verloskundige Rodanña: 'Na een geboorte checkte ik hoe ver mijn eigen miskraam al was’

podcastEen zwangerschap leidt niet altijd tot een blakende, gezonde baby: per jaar verliezen in Nederland zo’n 25.000 vrouwen een ongeboren kindje. In de podcast Miskraammonologen , een productie van Ouders van Nu, AD en de regionale titels, hoor je de persoonlijke verhalen van deze vrouwen. Deze week is dat Rodanña, die zelf als verloskundige werkt.

Als verloskundige prille echo’s maken, geboortes begeleiden, de hele dag bolle buiken zien en ondertussen na werktijd met het echoapparaat op je eigen buik checken hoe ver je miskraam al is: Rodanña vertelt in Miskraammonologen hoe die tegenstelling haar aangrijpt in de periode van de miskraam.

,,Toen ik voor het eerst zwanger was maakte ik zelf de echo, met mijn man erbij. Ik zag meteen dat het niet goed was; de zwangerschap was te jong en dat kon niet kloppen met mijn cyclus. Toch hield ik hoop. Zo zou ik het ook tegen een cliënt zeggen: kom volgende week terug, misschien is er dan groei geweest.” Dat was niet zo, Rodanña heeft haar kindje verloren.

Ze wil de miskraam afwachten, en hoopt op een snelle bloeding zodat ze de miskraan, in ieder geval lichamelijk, kan afsluiten en zich kan richten op de verwerking en een nieuwe zwangerschap. ,,Ik was er continu mee bezig. Hoeveel bloed heb ik nu verloren, zijn er al stolsetjes, wat betekent deze kramp, heb ik vandaag meer bloed verloren dan gisteren? Toen ik dacht dat het eindelijk voorbij was zette ik het echoapparaat weer op mijn buik en zag ik dat het vruchtzakje er nog zat.”

Quote Wil je helpen? Breng eten, kom langs om een wandeling te maken. Stuur een kaartje rond de uitgereken­de datum. En oordeel niet

Als verloskundige weet ze dat het even kan duren, dat het vruchtzakje mee kan komen met de volgende menstruatie, en toch zakt de moed haar in de schoenen. ,,Ik wilde niet naar een gynaecoloog. Dan zouden zij weten dat ik een kinderwens heb, dat ik zwanger was, dat het mis is gegaan. Ik wilde dat toen niet delen, ik wilde niet dat iedereen het wist.” Pas maanden na de miskraam test Rodanña weer negatief, en kan ze, in theorie, opnieuw zwanger worden.

Omgaan met de zwangeren in haar spreekkamer die er een andere levensstijl op na houden en toch gezonde kindjes krijgen: dat was pittig, zegt Rodanña. ,,Het voelde oneerlijk, want ik deed er alles voor en het lukte niet. De angst om nooit zwanger te worden kwam boven water: was deze eerste zwangerschap gewoon een toevalstreffer?” Rodanña’s angst blijkt ongegrond: veertien maanden na de miskraam raakt ze zwanger.

‘Zeg het maar als ik iets kan doen’

Als verloskundige en inmiddels ook miskraamcoach helpt Rodanña vrouwen om tijd en aandacht te besteden aan hun verlies. Het verdriet is vaak groot, ook al is je partner al een paar stappen verder en denkt je omgeving er niet langer aan. De klap van het besef dat het kindje er echt niet komt, komt vaak later, weet Rodanña. Ze laat vrouwen actief stilstaan bij wat ze hebben verloren en wat de gevolgen ervan zijn: weer een Moederdag zonder levende baby, komende kerst niet met z’n viertjes, en die extra kamer wordt voorlopig geen babykamer. ,,Die verloren verwachting doorvoelen; dat geeft rust.”

,,Vrouwen krijgen vaak te horen: zeg het maar als ik wat kan doen! Mijn advies zou zijn: breng eten, kom langs om een wandeling te maken, stuur een kaartje rond de uitgerekende datum. En oordeel niet; je hoeft het verdriet van een vrouw met een miskraam niet te begrijpen.”

