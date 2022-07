Voorlezen op het strand; de vier leukste kinderboeken voor in de koffer

Zo ziet een dagje naar het strand eruit. Je loopt met je moeder en broertje over het plankier door de duinen, kijkt wat er is aangespoeld, springt door de golven, bouwt een zandkasteel en eet een ijsje. Het meisje doet de dingen die je doet als je op het strand bent. Dat is eigenlijk niet zoveel en dat is prima. Noëlle Smit toont in haar derde prentenboek in een serie over hetzelfde meisje (Naar de markt, In de tuin) hoe onbekommerd en ontspannen het strandleven is. Grote en kleurrijke prenten vol details waarbij je ogen tekortkomt. Wie zwemmen er nog meer in zee en waar het is hondje nou weer gebleven? De weinige tekst is eigenlijk overbodig want dit is het soort boek waarbij je samen tijdens het bekijken en voorlezen het verhaal maakt.

Aan Zee van Noëlle Smit, uitgeverij Querido 3+

Volledig scherm De grote reis. © Uitgeverij Boycott

Quote ‘De grote reis’ is een prenten­boek voor kinderen die tegen de vakantie opzien, of al snel kampen met heimwee

Op vakantie gaan lijkt heel leuk maar kan ook heel erg spannend zijn. Rombout, een soort mol, smeekt Enno, waarschijnlijk een hond, om samen op vakantie te gaan. ‘Zo ver mogelijk. VER, VER, VER, roept Rombout uitgelaten.’ Enno hoeft niet zo ver van huis maar zwicht voor het enthousiasme van zijn vriend en samen bereiden ze zich voor op de reis. Er worden koffers ingepakt en een tent geleend. Ze slaan hun kamp niet al te ver van huis op, net buiten de omheining van de tuin, want dat vindt Rombout ineens al heel ver. Tijdens de eerste nacht voelt hij zich allesbehalve op zijn gemak en denkt vooral aan zijn eigen bed ‘dat nu koud en leeg is’. Kortom, de vakantie is al mislukt voordat hij begonnen is. De grote reis is een prentenboek voor kinderen die tegen de vakantie opzien, of al snel kampen met heimwee. In het uitgebreide verhaal met veel voorleestekst laten de makers de personages vervolgens fantaseren over bijzondere reisbestemmingen. En heel misschien durft Rombout uiteindelijk wel op vakantie naar zee te gaan.

De grote reis van Karen Hottois en Delphine Renon, uitgeverij Boycott, vertaald door Lidewij van den Berg, 6+

Volledig scherm Zeemeermeisje. © Uitgerij Hoogland&Van Klaveren

Quote Iedereen in dit boek heeft wat uit te zoeken omdat ze iemand of iets zijn kwijtge­raakt. De vraag is op welke plek ze zich het meest thuis voelen

Terwijl haar vriendinnen op ponykamp gaan, moet Miki met haar vader mee naar Amsterdam, waar hij tijdelijk de etage betrekt die hij vroeger ook bewoonde. De moeder van Miki, die in Japan is geboren en nu een bed and breakfast in Dedemsvaart runt, heeft wat dingen uit te zoeken. Veel zee komt er niet in het boek voor, de wat merkwaardige titel verwijst slechts naar een groene jurk die Miki een gevoel van eigenwaarde verleent. In Zeemeermeisje brengt Jowi Schmitz diverse verhaallijnen bij elkaar. De hoofdlijn wordt gevormd door de vriendschap die ontstaat tussen Miki en Chris, een oude, bijna blinde mevrouw die in een tent op het dak van het huis aan de Nieuwmarkt woont. Daar mag ze niet langer wonen van de gemeente. Een verhuizing naar een verzorgingshuis lijkt onvermijdelijk en dat heeft nog heel wat voeten in de aarde. Zeker omdat het duo eerst de grote liefde van Chris, die ze veertig jaar niet heeft gezien, in Schotland opspoort. Iedereen in dit boek heeft wat uit te zoeken omdat ze iemand of iets zijn kwijtgeraakt. De vraag is op welke plek ze zich het meest thuis voelen. De 12-jarige Miki had niet kunnen bedenken dat haar onvrijwillige vakantie in de grote stad zo enerverend ging worden.

Zeemeermeisje van Jowi Schmitz, uitgeverij Hoogland & Van Klaveren, 10+

Volledig scherm Het weeshuis in de azuurblauwe zee. © Volt

Quote De ambtenaar weet niet goed wat hij aanmoet met een meisjeska­bou­ter, een gevleugel­de draak en een zesjarige antichrist

Het ministerie van Toezicht Magische Jeugd vraagt zich of het wel zo goed gaat in het weeshuis op het eiland Marsyas en stuurt er een nauwgezette ambtenaar naar toe om rapport op te maken. Die weet eerst niet goed wat hij aanmoet met het bonte gezelschap kinderen, dat varieert van een meisjeskabouter, een gevleugelde draak tot een zesjarige antichrist. Tot hij ontdekt waarom weeshuisdirecteur Arthur Parnassus zo liefdevol op de bres springt voor ‘zijn kinderen’. Ambtenaar Linus Baker verandert van een treurige pennenlikker in een strijdbare rebel, waarbij er ook nog enige romantiek om de hoek komt kijken. Vooral de personages maken deze fantasyroman de moeite waard. Kinderen met magische gaven die toch bovenal gewone kinderen blijken te zijn. Hier en daar heeft TJ Klune wel erg veel woorden nodig maar het maakt Het weeshuis in de azuurblauwe zee wel tot zo’n lekker dik en meeslepend avonturenboek dat heel geschikt is om tijdens de vakantie te lezen. Misschien wel aan een azuurblauwe zee.

Het weeshuis in de azuurblauwe zee van TJ Klune, vertaald door Anneke Bok en Claudia de Poorter, uitgeverij Volt, 12+

Jaap Friso is kinderboekenrecensent en één van de makers van de Grote Vriendelijke Podcast over jeugdliteratuur. www.degrotevriendelijkepodcast.nl

