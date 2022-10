Waarom draagmoeders en wensstellen elkaar in Nederland niet goed vinden

Op deze scholen komt geen ontbijt: ‘We willen geen pleisters plakken’

Een extra brood in de klas voor het geval dat. Docenten zien het vaker gebeuren dat kinderen zonder ontbijt in het lokaal zitten. De ene na de andere gemeente belooft daarom te zorgen voor ontbijt op school. Maar niet iedereen ziet heil in zo’n noodplan. ,,We moeten geen pleisters plakken op een probleem dat eigenlijk beter met antibiotica bestreden kan worden.”

