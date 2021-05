Wat moeten we met de chaos bij onze dochter thuis?

Vraag: Wij zijn dol op onze stiefdochter en haar twee schatten van kinderen. Helaas staat zij er alleen voor. Probleem is de chaos in haar huis: beschimmeld brood, vleeswaren over de datum, kapotte glazen overal. Dit speelt helaas al lang. Haar eeuwige excuus: ik heb ADHD, discussie gesloten. Welke instantie zouden we kunnen inschakelen? Want vroeg of laat gaat het daar mis.