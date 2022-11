Wat zijn dit jaar de meest hartverwarmende sinterklaasboeken om voor te lezen?

RecensieAls zaterdag de goedheiligman in ons land is gearriveerd, kan er weer volop gezongen en voorgelezen worden over Sinterklaas. Maar uit welke boeken doen we dat tegenwoordig? Sinds de gevoelige discussies rond het feest, is er gezocht naar nieuwe vormen. Kinderboekenrecensent Jaap Friso ziet dat veel bestaande sinterklaasboeken na een kleine aanpassing nog prima bruikbaar zijn.

Volledig scherm © Uitgeverij Gottmer

Klassieker van meesterverteller Biegel

Misschien wel het mooiste ‘nieuwe’ sinterklaasboek van dit jaar is gebaseerd op een verhaal van al meer dan veertig jaar oud van meestersprookjesverteller Paul Biegel. Hij schreef ‘De kleren van Sinterklaas’ in 1979; in 2014 verscheen het als prentenboek met illustraties van Sanne te Loo. Acht jaar later is er alweer een nieuwe versie, zonder (zwarte) pieten. Het verhaal gaat over een meisje dat stiekem in een grote koffer op de logeerkamer kijkt en ontdekt dat daar de kleren van Sinterklaas in zitten. Anouk vertelt haar klasgenootjes dat Sinterklaas bij haar thuis logeert maar zij geloven er weinig van. Haar pogingen om het te bewijzen lopen op niks uit, totdat haar vader met een goed idee komt.

Dit boek sluit aan bij de ervaringen van veel gezinnen in aanloop naar het sinterklaasfeest. Hoe maken we het leuk maar zorgen we ook dat de kinderen niks doorhebben? Het spel met het bedrog, dat het uiteindelijk toch is, en de geheimzinnigheid die dat met zich meebrengt, maakt het tot op zekere hoogte juist zo leuk. Maar de spanning moet niet te hoog oplopen en er moet ook niet echt iets misgaan. Onbedoeld brengt Anouk haar ouders in de problemen door haar mededelingen over de zogenaamde logeer-Sinterklaas. Gelukkig verzinnen ze net op tijd een oplossing die voor iedereen de perfecte uitkomst biedt. Zo is Anouk de held in haar eigen verhaal als ze met haar klasgenoten en Sinterklaas aan de keukentafel in haar eigen huis zit.

De nieuwsgierige opwinding van Anouk is vooral voelbaar in de nachtelijke prenten waarop ze ligt te piekeren en dromen over het sinterklaasmysterie. Sanne te Loo geeft met de nieuwe illustraties een passende, nostalgische gloed aan dit warme sinterklaasverhaal.

De kleren van Sinterklaas van Paul Biegel en Sanne te Loo, Gottmer, 4+

Volledig scherm Balotje. © Uitgeverij Gottmer

Eén aangepast pietje

‘Sinterklaasje, kom maar binnen met je piet, want we zitten klaar zoals u ziet.’ Een vos ziet vanuit het bos de stoomboot aanmeren en lijkt te denken: “Hij zal toch niet stiekem ons huisje voorbijrijden”. Hij brengt de andere dieren op de hoogte: ,,Wie komt er alle jaren daar weer uit Spanje varen?”, waarna de vos voor het haardvuur zit te zingen: “Gooi wat in mijn schoentje.” Het komt allemaal goed: de dieren in het bos vieren op hun eigen manier vol overgave het sinterklaasfeest.

‘Ziet de maan schijnt door de bomen’ van Mies van Hout is volledig gebaseerd op sinterklaasliedjes waarbij de teksten het verhaal vertellen. Een enkel pietje is aangepast in dit boek uit 2010 waardoor het klaar is voor een nieuwe periode. Veel romantischer dan in dit liedjesboek wordt het sinterklaasfeest niet. Er ligt een dik tapijt sneeuw en binnen knappert het haardvuur. Een tijdloos voorlees- en zingboek waarbij alle bekende tekstfragmenten wonderwel op hun plek vallen. Tot en met het pepernootje in de lekke achterband van Piet.

Zie de maan schijnt door de bomen (sinterklaasliedjes) van Mies van Hout, Gottmer, 2+

Volledig scherm © Uitgeverij Gottmer

‘Ik ga wel weg, maar kom elk jaar terug’

‘Sinterklaas is de liefste Sinterklaas die er bestaat.’ Alleen al om deze ontroerend mooie zin is dit boek de moeite waard. Balotje is verrukt na het bezoek van de goedheiligman aan haar familie. Ze is een echte fan en kan maar niet begrijpen dat hij weer terug naar Spanje gaat. Licht verbijsterd staat ze met haar roze fietsje op de kade waar haar wordt uitgelegd dat hij pas volgend jaar weer terugkomt. ‘Ik wil dat het nú volgend jaar wordt’, denkt ze dan. Maar eerst is het nog Pasen en zomer en ja hoor, eindelijk is hij er dan weer. Haar angst dat Sinterklaas haar is vergeten, blijkt onterecht. Natuurlijk weet hij nog wie Balotje is. ‘Ik ga wel weg, maar ik kom elk jaar weer bij je terug’.

Balotje een van de bekendste personages uit het oeuvre van tweevoudig Gouden Penseelwinnares Yvonne Jagtenberg en het is fijn dat dit sinterklaasboek weer verkrijgbaar is. Omdat het minder conventioneel is dan de meeste andere, vooral door de robuuste prenten. Het verhaal is wel net zo hartverwarmend en eindigt helemaal zoals het hoort met ‘Dank u, Sinterklaasje.’

Balotje en Sinterklaas van Yvonne Jagtenberg, Gottmer, 4+

Volledig scherm © Uitgeverij Querido

Slome sinterschildpad

In zo’n beetje het enige gloednieuwe sinterklaasboek van dit jaar zijn alle sinterklazen dieren. Onder andere een neushoorn, mammoet, schaap en pinguïn dragen als goedheiligman van dienst een mijter. Edward van de Vendel schreef fantasievolle en speelse verzen over al deze sinterklazen. De sinterhond rekent met de sinterkater af: ‘Het wordt een vreselijk gevecht / met twee gescheurde mijters. / Goedheiligdieren in het echt / zijn onbehouwen bijters.’ Het leukste gedicht uit de bundel gaat over de pietverkiezing waarin het een na het andere dier niet door de auditie komt. De nijlpaardpiet wordt op het dak door hoogtevrees bevangen en de hertenpiet blijft met zijn gewei aan de kapstok hangen.

Van de Vendel en illustrator Saskia Halfmouw vergroten de eigenschappen en kenmerken van de diersoorten uit. De Ekstersint steelt de cadeautjes terug en de sinterschildpad doet er jaren over om vanuit Spanje naar Nederland te komen.

De stiekeme verwachting dat aan het eind een mensenklaas ten tonele verschijnt, komt niet uit. Jammer want dat had het meer een rond en begrijpelijk verhaal voor kinderen gemaakt.

De pinguïnsint en andere dierenklazen van Edward van de Vendel en Saskia Halfmouw, Querido, 6+