Zoektocht naar een doodgeboren zusje, 55 jaar later: ‘Weet niet eens of ze begraven is’

1967Joep Boerboom (49) uit Zwolle is zijn doodgeboren zusje gaan zoeken. In 1967 is haar lichaampje achtergebleven in het ziekenhuis. Nu 55 jaar later kon Joeps vader (82) Marlene alsnog aangeven bij de burgerlijke stand.