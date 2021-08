10 vragen die de huisarts vaak hoort: ‘Nu ik er toch ben, mag ik nog wat kleins laten zien?’

Mijn ziekte Dewi over haar erfelijke spierziek­te: ‘Wat heeft mij dit geleerd of opgeleverd?’

25 augustus Zo’n 1 miljoen Nederlanders hebben een zeldzame aandoening. Daardoor is het vaak ingewikkeld om de juiste diagnose te stellen en de goede behandeling te vinden. In deze serie vertellen ervaringsdeskundigen over de impact daarvan. Vandaag Dewi van Genderen (22) over hereditaire motorische en sensorische neuropathie (HMSN): ,, Je weet pas of je iets kan als je het hebt geprobeerd.”