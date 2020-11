Aanvullend verzekeren? De verzekeraar wordt steeds strenger

Net als bij de basisverzekering stijgen ook de premies voor de aanvullende verzekeringen. ,,De gemiddelde stijging is zo’n 4 procent’’, zegt Jochum Veerman van vergelijkingssite Independer. ,,Dat is even veel als de premiestijging van de basisverzekering.’’

Independer vergeleek de aanvullende verzekeringen van de vier grootste zorgverzekeraars, CZ, VGZ, Menzis en Zilveren Kruis. ,,Die vier hebben 85 procent van de markt in handen’’, aldus Veerman. De aanvullende zorgverzekeringen van de vier grote verzekeraars zijn niet veranderd voor volgend jaar. De dekking is dus gelijk gebleven.

Ook op andere manieren worden de verzekeraars strenger. Dat betekent dat mensen bijvoorbeeld in het eerste jaar dat ze de aanvullende verzekering hebben nog geen kosten kunnen declareren. Of er wordt een maximum gesteld aan de vergoeding die verzekerden krijgen. Dat kunnen verzekeraars doen omdat er voor de aanvullende verzekeringen, in tegenstelling tot de basisverzekering, geen acceptatieplicht is.