Aaron: ‘Ik heb geen bipolaire stoornis, ik bén bipolair: het bepaalt mijn hele wezen’

Wie de jonge ondernemer ontmoet, verwacht niet anders dan met een succesvol man te maken te hebben. Welbespraakt, goed gekleed. Geen wonder dus, dat hij in de psychiatrische kliniek waar hij maandenlang doorbracht nog wel eens voor behandelaar of collega werd aangezien. Of dat het gerucht dat hij was opgenomen in het dorp waar hij met vrouw en kinderen woonde, rondging als een leuke mop; iets om om te lachen. Want dat verhaal kon immers onmogelijk waar zijn.