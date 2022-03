Acteur Daniël Boissevain: ‘Ik moet mijn drankgebruik in de gaten houden’

Wat kun je doen tegen luizen? ‘Smeer een flinke klodder gel’

Blijf je krabben omdat je last hebt van hoofdluis? Lynn Eveleens van de Luizenkliniek in Houten vertelt vanwege Luizendag op 9 maart wat je wel en niet moet doen. Waarom krijgen we de luis niet uitgeroeid?

9 maart