Acteur Rick Paul van Mulligen: ‘Die ene keer botox was te heftig’

Sorry, de brug stond open: we verzinnen twee keer per dag smoes­jes

‘De hond heeft mijn huiswerk opgegeten.’ Of nog zo’n klassieker: ‘Schat, nu niet, ik heb hoofdpijn.’ Smoesjes bedenken we allemaal. Tegelijkertijd balen we als we merken dat iemand tegen ons liegt. Dus eerlijk, waarom doen we het dan?