Al dertig jaar discussie: haat en nijd in de champions league van de hartchirurgie

Seksuoloog Wandel hand in hand en maak een sexy bucketlist: een intiemere relatie in 28 dagen

Op vlak van intimiteit komen veel koppels niet verder dan een zoen bij thuiskomst. ,,Niet verbazend dat zo de vonken er in bed niet afspringen”, zegt klinisch relatietherapeut Chloé De Bie. Ze bedacht daarom 28 speelse uitdagingen: elke dag van liefdesmaand februari voltooi je er eentje voor meer verbinding in je relatie. ,,Datgene wat expliciet verboden is, wordt des te aantrekkelijker.”

5 februari