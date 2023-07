Alles is goed, maar mevrouw Boerkens van 101 jaar oud, is nog steeds stikbenauwd

Nivin (7) kwam op Turkse ic terecht en kreeg hoge rekening: ‘Op zo’n moment sta je niet stil bij kosten’

Al op de eerste dag van de vakantie in Turkije gaat het mis: Nivin (7) is kortademig, ze moet naar de dokter en belandt op de ic. Het is het begin van een aantal dramatische dagen. Eenmaal terug in Breda vrezen haar ouders Maan en Andy voor de rekeningen, omdat ze niet goed verzekerd waren. ,,We hebben al wat spullen van waarde verkocht om vast geld in te zamelen.”