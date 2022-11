Alles wat je moet weten over de herhaalprik: ‘Beschermt tegen meerdere varianten’

10 vragenNu de kwetsbaren en ouderen aan de beurt zijn geweest kan iedereen langs een priklocatie voor zijn herhaalprik. Toch loopt het nog geen storm en bestaat er onduidelijkheid over waarom de herhaalprik eigenlijk nodig is. Het AD legde het RIVM een aantal vragen voor.

1. Wat is de herhaalprik en met welk vaccin wordt er geprikt?

,,De herhaalprik is een vaccinatie tegen corona”, zegt Harald Wychgel, woordvoerder bij het RIVM. ,,Voor de herhaalprik van deze vaccinatieronde worden de vernieuwde vaccins van Pfizer en Moderna gebruikt. Deze vaccins bevatten naast het spike-eiwit van het originele coronavirus (Wuhan) ook het spike-eiwit van de omikronvariant. De vernieuwde vaccins beschermen tegen meer varianten van het coronavirus, zoals de omikronvariant.”

2. Wat is het verschil tussen de booster en de herhaalprik?

,,Die zijn hetzelfde. Zowel de booster als de herhaalprik bieden beschermen tegen ernstig ziek worden door corona. Verschil is dat met de herhaalprik wordt geprikt met het nieuwe vaccin. We kiezen er bewust voor om voortaan het woord ‘herhaalprik’ te gebruiken, omdat we niet weten hoe vaak er nog geprikt moet worden. Dat hangt af van de ontwikkeling van het virus.”

3. Maakt het uit dat de vaccins vernieuwd zijn?

Het vernieuwde vaccin wordt bivalent, ofwel tweewaardig, genoemd, omdat het beschermt tegen zowel de oorspronkelijke Wuhan-variant als tegen de huidige omikronvariant. De vernieuwde vaccins zijn aangepast om beter te beschermen tegen meerdere varianten van het coronavirus. De verwachting is dat het vaccin beter beschermd tegen ernstige ziekte, ziekenhuisopname en een milde infectie door een omikronvariant dan na een prik met het originele vaccin.”

4. Wie kunnen een herhaalprik tegen corona halen?

Als eerste werden mensen met een medisch risico, mensen vanaf 60 jaar en zorgpersoneel met patiëntencontact uitgenodigd. ,,Inmiddels kan iedereen vanaf 12 jaar een afspraak maken. Dat kan online of door te bellen naar 0800-7070. Er zijn ook een aantal locaties waar je zonder afspraak terecht kunt, daarvoor kun je kijken op prikkenzonderafspraak.nl.”

5. Hoe lang beschermt de herhaalprik?

,,Dat is nog niet goed te zeggen. In elk geval weten we dat de prik maandenlang beschermt tegen ernstige ziekte, en daarmee voor een demping kan zorgen als het gaat om het aantal ziekenhuisopnames.” De verwachting is in elk geval dat de herhaalprik kwetsbare mensen in de wintermaanden extra bescherming kan bieden tegen ernstig ziek worden.”

6. Hoe snel werkt de herhaalprik?

,,De herhaalprik is zeven dagen na vaccinatie effectief. ,,Je bent dus vrij snel beschermd. Het idee is dat het nieuwe vaccin beter beschermt tegen meerdere varianten.”

7. Welke bijwerkingen kunnen optreden?

,,Bijwerkingen ontstaan meestal binnen 1 tot 2 dagen na vaccinatie. Het kan voorkomen dat je binnen enkele minuten last krijgt, het kan ook langer duren. Bijwerkingen die veel voorkomen zijn: hoofdpijn, koorts, vermoeidheid, je niet lekker voelen, pijn rondom de prikplek, spierpijn, pijn in de gewrichten, misselijkheid en koude rillingen. Deze klachten zijn meestal binnen enkele dagen weer verdwenen.

Uit onderzoek van bijwerkingencentrum Lareb blijkt dat de bijwerkingen van de aangepaste coronavaccins vergelijkbaar zijn met de bijwerkingen van de eerdere coronavaccins.”

8. Werkt de herhaalprik ook als je al corona hebt gehad?

,,Ja, vanaf drie maanden na je coronabesmetting kun je langskomen voor een herhaalprik. Die drie maanden wachten heeft te maken met het feit dat je door een coronabesmetting zelf antistoffen aanmaakt. Wil je zo lang mogelijk beschermd zijn tegen het virus, dan wordt aangeraden te wachten met het vaccin.”

9. Ik ben zwanger. Kan ik dan wel een herhaalprik halen?

,,Ja, ook als je zwanger bent kom je in aanmerking voor de herhaalprik.” Verder stelt het RIVM dat je als zwangere vrouw meer risico loopt om ernstig ziek te worden van het coronavirus. Dat kan niet alleen gevolgen hebben voor jezelf, maar ook voor je ongeboren kind. De mRNA-vaccins zijn veilig bevonden om mee te prikken tijdens de zwangerschap, dat geldt ook voor de herhaalprik.”

10. Wat als er weer een nieuwe variant opduikt, is er dan weer een vernieuwd vaccin nodig?

,,Dat is nog niet te zeggen. Het hangt er vanaf of er nieuwe varianten van het coronavirus ontstaan, en of deze varianten veel verschillen van de omikronvariant. Daarnaast zal ook meespelen hoe ziekmakend de nieuwe variant eventueel gaat zijn.”

